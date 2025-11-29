為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    訓練不是假的！台南役男防災實力在全國證明了

    2025/11/29 09:20 記者洪瑞琴／台南報導
    全國「替代役防救災協作競賽」，南市代表隊應對沈穩與熟練迅速。（南市民政局提供）

    內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心舉行今年度「替代役防救災協作競賽」，全國 23 支隊伍同場較量，從避難收容到物資整備、緊急救護、災民撤離，全都要在限時內闖關。南市代表隊靠著平時累積的實力，一路穩穩發揮，最後拿下全國第3名，為南市替代役戰功績。

    今年競賽情境模擬強烈颱風「艾濠」來襲，暴潮、豪雨、災民大量撤離等狀況接連發生，役男必須在高壓下做出正確判斷並保持團隊步調一致。台南隊在帳棚搭設、緊急處置及災民管制等關卡都相當俐落，默契好到讓評審直呼「有練過」。

    市長黃偉哲也替這群努力的役男拍手。他說，極端氣候越來越常見，防救災能力已是每座城市不可少的基礎。台南隊能在全國賽中站上頒獎舞台，不只展現替代役的價值，也證明南市役男訓練紮實、關鍵時刻靠得住。他鼓勵役男持續增強技能，未來不管在哪個崗位，都能成為讓城市更安全的力量。

    民政局長姜淋煌為役男們暖心打氣。他表示，市府一直把替代役視為防災體系裡的重要成員，從訓練到演練都不斷精進。這次得獎是所有役政同仁與役男共同拼出的成果，也代表台南面對災害時更具底氣。他期待役男把這份熱忱帶回各服務單位，持續在社區中發揮影響力。

    內政部「替代役防救災協作競賽」，南市代表隊勇奪全國第3名。（南市民政局提供）

