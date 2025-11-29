高雄男子酒後失控毆打商辦大樓員工3人全掛彩

高雄周姓男子酒後失控毆打商辦大樓員工3人全掛彩，他疑因酒醉躺在地上休息。（民眾提供）

新興分局中山派出所於今（29）日清晨5時15分許，在大同一路執行巡邏勤務時，發現某商業大樓前有民眾發生爭執拉扯，52歲周姓男子酒後將2名大樓的工作人員毆打成傷，警方管束周男並協助傷者送醫。

警方表示，3人事後均表示不提出傷害告訴，警方仍依《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆」偵訊後，函請高雄地方法院簡易庭裁處。

快打部隊也到場支援，迅速將衝突雙方區隔，警方調查，周男（52歲）酒後因不願搭乘已安排的計程車離開，與負責指揮調度的工作人員吳男（54歲）及林男（28歲）發生口角，周男疑似因酒意失控，率先徒手攻擊吳男與林男，引發相互拉扯衝突。

雙方拉扯過程中，造成周男臉部挫傷，吳男與林男臉部也有擦挫傷，警方見周男情緒激動先管束並協助送醫，後續將吳、林二人帶返派出所釐清案情。

3人均表示不提出傷害告訴，全案依《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆」偵訊後，將函請高雄地方法院簡易庭裁處，新興分局嚴正強調，絕不容許酒後違法脫序行為影響社會秩序。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

