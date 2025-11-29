為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    色膽包天！超商連續伸狼爪猥褻妙齡女 豬哥男判刑6月

    2025/11/29 08:43 記者林嘉東／基隆報導
    王姓男子在超商連續猥褻妙齡女子，遭判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。示意圖。（資料照）

    王姓男子在超商連續猥褻妙齡女子，遭判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。示意圖。（資料照）

    王姓男子去年4月間在基隆市信義區一家便利超商購物，見妙齡女子小翠（化名）在結帳時，先伸雙手摸小翠的腰部，又在超商外吸菸區抽菸時，強拉小翠衣服，致小翠跌坐在他大腿上，續以雙手環抱她腰部，再將臉靠在她背上，手搓揉小翠的腹部，猥褻得逞。基隆地院審結依王男犯強制猥褻罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

    小翠指控，去年4月間某日晚上6點多，她到基隆市信義區一家便利超商購物，王在她結帳時，站在她背後，突然伸雙手摸她腰部，讓她來不及抗拒；約1小時後，她到超商外抽菸，見王男坐在吸菸區抽菸，王竟輕薄地說，要她坐在他大腿上，她不予理會後，王竟從她背後強拉她衣服，害她一時重心不穩，跌坐在王男大腿上。

    小翠說，當時她要起身表達不滿，王硬拉她坐在他大腿上，還伸手環抱她的腹部，不讓她起身，接著把臉靠在她背上，還伸手搓她腹部，猥褻她得逞，她掙脫王後報案。

    警方獲報調閱超商內、外監視器後，將王男依法送辦。基隆地檢署調查後，認定王男涉犯性騷擾防治法與強制猥褻等罪起訴。法院審理時，王男認罪，小翠也撤回王性騷擾她的告訴，法院依王男犯強制猥褻罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播