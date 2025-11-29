色膽包天！超商連續伸狼爪猥褻妙齡女 豬哥男判刑6月

王姓男子在超商連續猥褻妙齡女子，遭判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。示意圖。（資料照）

王姓男子去年4月間在基隆市信義區一家便利超商購物，見妙齡女子小翠（化名）在結帳時，先伸雙手摸小翠的腰部，又在超商外吸菸區抽菸時，強拉小翠衣服，致小翠跌坐在他大腿上，續以雙手環抱她腰部，再將臉靠在她背上，手搓揉小翠的腹部，猥褻得逞。基隆地院審結依王男犯強制猥褻罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

小翠指控，去年4月間某日晚上6點多，她到基隆市信義區一家便利超商購物，王在她結帳時，站在她背後，突然伸雙手摸她腰部，讓她來不及抗拒；約1小時後，她到超商外抽菸，見王男坐在吸菸區抽菸，王竟輕薄地說，要她坐在他大腿上，她不予理會後，王竟從她背後強拉她衣服，害她一時重心不穩，跌坐在王男大腿上。

請繼續往下閱讀...

小翠說，當時她要起身表達不滿，王硬拉她坐在他大腿上，還伸手環抱她的腹部，不讓她起身，接著把臉靠在她背上，還伸手搓她腹部，猥褻她得逞，她掙脫王後報案。

警方獲報調閱超商內、外監視器後，將王男依法送辦。基隆地檢署調查後，認定王男涉犯性騷擾防治法與強制猥褻等罪起訴。法院審理時，王男認罪，小翠也撤回王性騷擾她的告訴，法院依王男犯強制猥褻罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法