雲林男子阿布達比轉機遭扣留5天 妻親曝心路歷程

陳男昨日終於獲釋。（ 陳妻提供）

痛批航空公司與機場 處理態度「不負責」

雲林陳姓夫妻跟團旅行，在杜拜阿布達比轉機，66歲陳男被當地警察帶走，台灣時間28日凌晨6點終於平安獲釋，他疑與不認識的嫌犯同名同姓才被誤抓。對此，陳妻透露自己這幾天遭遇及內心情緒，更是痛批阿提哈德航空與阿布達比機場處理態度「完全不負責」。

陳妻先表示，事件發生後多次向駐外辦事處與外交部詢問案情，但始終得不到原因，也無從得知丈夫為何被帶走。整起事件旅程跨越多個地點，卻一直被告知要等待。直到28日凌晨先生終於獲釋並與她通話，向她說明杜拜警察局表明他可以先離開6天，12月3日再返回報到，屆時就能拿到護照等相關物品。

請繼續往下閱讀...

陳妻疑惑，當時先生沒護照，只有一支快沒電的手機，更身無分文，就算投宿也沒有文件可證明，不解警方奇怪的處理方式，不過當時接到丈夫電話時感到高興，難過的是，先生不知如何安置，因此她和駐杜拜辦事處長通話，感謝他立刻開車載先生到住家安置，願意這幾天讓他暫居，更願意下週三陪先生到杜拜警局了解案情。

陳妻表示，先生5天內被帶往4到5個不同地點，但每次警方詢問只有3至5分鐘，也問不出什麼，等到辦事處人員向家屬告知「已進入司法程序」，需要聘請當地律師方才能了解案情，辦事處提供了一份律師名單，但內容分類繁雜、費用不明，全都要家屬自行與律師談。

陳妻表示，如果她要和丈夫見面，照當地規定需提供結婚證明書並申請簽證，不過申請簽證等待時間至少要5天，且結婚證明還要回台申請，令原想立刻終止旅程飛往杜拜的她，面臨極大壓力，不知如何幫助先生，更感受到「彷彿所有程序都在阻擋進入杜拜」。

陳妻表示說，幸好有立法院長韓國瑜等人來電，並主動協助律師相關事宜，讓她放下心中重石，也感謝旅行團30位團員、領隊、教會朋友，更感謝媒體大量報導，才讓丈夫被拘留5天後獲釋。

陳妻表示「對阿提哈德航空感到非常失望」，當丈夫在空橋被抓走後，公司與地勤完全沒任何說明、協助，而關於武裝警察的行為，暫不多談，但一個國家應該保護旅客，但在眾目睽睽下把先生帶走，至今說不出理由，等到與丈夫返台後，希望媒體與立委能協助查明真相。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法