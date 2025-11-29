人為縱火？ 澎湖湖西紅羅垃圾場大火 延燒45小時撲滅

湖西紅羅垃圾場大火，延燒45小時終於撲滅。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖湖西鄉紅羅村垃圾掩埋場大火，經過打火弟兄日以繼夜投入滅火，歷經45小時延燒後，終於在昨（28）日深夜控制火勢，今（29）日凌晨進行殘火處理，燃燒面積達2500平方公尺，一場火燒出澎湖人的怒火，也出現「陰謀論」，但最令人心疼是消防人員辛勞，還有鄰近住戶遭惡臭籠罩的悲哀，連門窗都不敢開。

澎湖縣政府消防局調查指出，湖西鄉紅羅村垃圾掩埋場在27日凌晨1時46分發生火警，澎湖縣政府消防局立即派遣人車，趕赴現場展開搶救行動，湖西清潔隊出動怪手協助開道滅火。經歷連續近45小時的馬拉松式搶救，昨日深夜10時控制火勢，並於11時撲滅，隨後漏夜進行殘火處理中，燃燒面積約2500平方公尺，主要廠房及地下電線管路毀於一旦。

此次火災澎湖縣政府消防局計出動水箱消防車、水庫消防車等16輛各式救災車輛、2具固定式砲塔、1具救災機器人，另外派遣警消152人次（含港消12人次）及義消10人次，共計162人次不分晝夜、全天候投入救災。

消防人員除周界防護防止火勢延燒、部署水線攻擊起火點、挖土機配合開挖掩埋場底層垃圾進行射水滅火外，並運用固定式砲塔、救災機器人等新式科技裝備協助射水搶救及降溫，提高滅火效率與保障消防人員救災安全。對於火警原因，外界出現「人為縱火」的陰謀論，也有人直指是廟會金紙垃圾復燃所致。

火勢控制後，旋即展開殘火處理。（澎湖縣政府消防局提供）

