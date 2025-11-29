偽造上百份軍艦維修紀錄表 上士獲緩起訴罰8萬元

軍艦。示意圖（資料照）

海軍湘江艦陳姓上士，承辦文書業務，為規避呈核程序，涉嫌偽造上百份「艦艇維修紀錄表「等文件，被依偽造文書罪嫌送辦，獲橋頭地檢署緩起訴處分，但需支付國庫8萬，案由高檢署高雄分署核備中。

據了解，2024年3月間，被告陳男任職海軍131艦隊所屬湘江艦上士副班長，負責製作「艦艇維修紀錄表」、「週保養計畫表」、「電子操演紀錄」等文件後，再送請吳姓中尉通訊官、賴姓作戰官核閱。

陳男因怠惰職務，為規避呈核程序，乃於同年11月間，在左營大路印刻店，花3百元偽造長官印章後，並於2025年軍艦停泊左營軍港，在軍艦上涉嫌製作不實的「艦艇維修紀錄表」等文件，數量高達上百份。

後來，吳、賴發現陳男長達1年多，未呈報上開文件，經詢問及檢視紀錄表，內情始曝光，並報請憲兵隊處理後，偽造文書罪嫌，依移送橋頭地檢署偵辦。承辦檢察官審酌陳男認罪，涉嫌情節輕微，予以緩起訴處分1年，並向公庫支付8萬元，同時報請高雄高分檢同意。

海軍湘江艦陳姓上士涉嫌偽造「艦艇維修紀錄表」等文書，經橋頭地檢署予以緩起訴後，報請高雄高分檢同意。（記者鮑建信攝）

