為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偽造上百份軍艦維修紀錄表 上士獲緩起訴罰8萬元

    2025/11/29 06:41 記者鮑建信／高雄報導
    軍艦。示意圖（資料照）

    軍艦。示意圖（資料照）

    海軍湘江艦陳姓上士，承辦文書業務，為規避呈核程序，涉嫌偽造上百份「艦艇維修紀錄表「等文件，被依偽造文書罪嫌送辦，獲橋頭地檢署緩起訴處分，但需支付國庫8萬，案由高檢署高雄分署核備中。

    據了解，2024年3月間，被告陳男任職海軍131艦隊所屬湘江艦上士副班長，負責製作「艦艇維修紀錄表」、「週保養計畫表」、「電子操演紀錄」等文件後，再送請吳姓中尉通訊官、賴姓作戰官核閱。

    陳男因怠惰職務，為規避呈核程序，乃於同年11月間，在左營大路印刻店，花3百元偽造長官印章後，並於2025年軍艦停泊左營軍港，在軍艦上涉嫌製作不實的「艦艇維修紀錄表」等文件，數量高達上百份。

    後來，吳、賴發現陳男長達1年多，未呈報上開文件，經詢問及檢視紀錄表，內情始曝光，並報請憲兵隊處理後，偽造文書罪嫌，依移送橋頭地檢署偵辦。承辦檢察官審酌陳男認罪，涉嫌情節輕微，予以緩起訴處分1年，並向公庫支付8萬元，同時報請高雄高分檢同意。

    海軍湘江艦陳姓上士涉嫌偽造「艦艇維修紀錄表」等文書，經橋頭地檢署予以緩起訴後，報請高雄高分檢同意。（記者鮑建信攝）

    海軍湘江艦陳姓上士涉嫌偽造「艦艇維修紀錄表」等文書，經橋頭地檢署予以緩起訴後，報請高雄高分檢同意。（記者鮑建信攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播