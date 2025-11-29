為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    已婚老男師狂示愛 嫩女師自認「女兒」閃賠60萬

    2025/11/29 07:25 記者王捷／台南報導
    吳姓數學男老師頻向同校游姓女老師示愛，但游女自認被當「女兒」未正面回應，吳妻怒告侵害婚姻求償60萬元敗訴。示意圖。（資料照）

    吳姓數學男老師頻向同校游姓女老師示愛，但游女自認被當「女兒」未正面回應，吳妻怒告侵害婚姻求償60萬元敗訴。示意圖。（資料照）

    結婚34年的吳姓數學男老師頻向同校游姓女老師示愛、送餐如熱戀情侶，吳妻怒告游女侵害婚姻求償60萬元，台南地方法院認為，吳老師在道德應該被批評，不過游老師知道「被疼愛」卻未正面回應，只向吳妻坦承吳老師把她當女兒，沒超過男女正常交往界線，判吳妻敗訴。

    吳男與游女同在學校任教，後來開始頻繁往來。吳男今年過年前，還開車送游女往返高雄機場，並繞過妻子向小姨子詢問，想安排游女入住吳妻安南區房子，同年2月間，連續兩晚帶游女進出夫妻同住住所，讓吳妻認為兩人早已不止同事關係。

    吳妻並提出兩人的通訊記錄，指吳男多次以愛妳、心疼妳、會保護妳、有妳真好等語示愛，主動約共進早餐午餐，要游女到家報平安，猶如熱戀情侶；但法院認為，面對吳男的示愛，游女多只回好的、沒問題、晚安等簡短話語，內容多圍繞求職與校內事務，對示愛用語沒有以同樣情緒回敬，也未主動安排更親密接觸。

    游女曾向吳妻坦承，吳男要求她看到「愛你」訊息要刪除，也轉述吳男說她是自己的女兒，他有家室、不能和她發生關係也不能給未來，只能疼她保護她。台南地院認為，這些談話頂多顯示男師對女師有好感與過度關心，仍看不到游女明確接受或超越普通朋友的親密關係。

    法官指出，侵害配偶權的行為，必須明顯超出一般社交往來，且情節重大到破壞婚姻共同生活。讓人非議的互動在道德上固然不妥，卻未必達到要賠償的程度，綜合通訊記錄與畫面，只能認定吳男欠缺避嫌，不足證明游女與其共同侵害配偶權，吳妻求償60萬元與訴訟費因此全部遭駁回。

