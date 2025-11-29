盜市長照喊放颱風假 女高Threads傳假訊息不罰

未成年網友在Threads冒用市長頭像亂傳「台南明天放！」，善化警社維法送裁，新市簡易庭指未影響安寧裁定不罰。（資料照）

女高中生在颱風前夕在Threads盜用市長黃偉哲的照片，並貼文「台南明天放！」假訊息，被台南市政府警察局善化分局依社會秩序維護法移送台南地方法院新市簡易庭，法官認定女高中生是覺得跟風覺得好玩又很快刪文，未造成公共安寧影響，裁定不罰。

今年9月21日傍晚，女高中生在Threads帳號貼出「台南明天放！」，引發網路關注，警方依社會秩序維護法第63條第1項第5款散布謠言規定，傳喚女高中生家長到案，她向警方承認帳號是自己使用，因看到其他網友發過類似貼文，又很想放假，覺得好玩才照樣打字貼出，過程中並未查證內容是否屬實。貼文出現後，有數名網友在下方留言提醒這樣會讓人誤信隔天放假，她才意識到問題，隨即刪除文章並更換頭像。

請繼續往下閱讀...

法院進一步解釋，社會秩序維護法所稱散布謠言，除了內容與事實不符，還有一個構成要件是行為人在主觀上有影響公共秩序與安寧的故意，並引發恐慌，但這個案子雖是放假假訊息，但女高中生年輕識淺、智慮未周，在網友勸說後又立刻刪文，難認主觀上有破壞公共秩序的違序意圖。

裁定也提到，其中有網友留言「很多事是不能開玩笑的」，這表示民眾仍可透過公告與新聞查證訊息，可見社會秩序沒有因為放假的假消息而混亂，所以不符合社會秩序維護對的要件，裁定不罰。

