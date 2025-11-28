潮州鎮所會龍頭聯手買賣官 4名現職清潔隊員同遭起訴

國民黨籍潮州鎮長周品全涉嫌賣官收賄弊案，今天被屏東地檢署依貪污治罪條例起訴，晚間以50萬元交保。（資料照）

國民黨籍潮州鎮長周品全涉嫌賣官收賄弊案，今天被屏東地檢署依貪污治罪條例起訴，國民黨籍鎮代會主席王淑貞也同案遭起訴，王淑貞受訪時坦承已向地檢署認了犯行，周品全則是在晚間以50萬元交保。

屏東地檢署偵查發現，周品全於鎮長期間涉嫌濫用其對清潔隊員人事核定職權，與王淑貞等人勾結，透過內定方式綁樁，協助王的親屬及民間友人子女共7人錄取清潔隊員，每名清潔隊員賄款金額介於30萬元至80萬元不等，計共收賄390萬元。

檢方發現，周品全2018年當選後，即從2019年起就應允時任鎮民代表的王淑貞賄賂之意，錄取王淑貞的鄭姓兒子成為清潔隊員並收受賄款，又陸續以類似手法錄取包括王淑貞的陳姓外甥、外甥女2人等，共計收賄錄取7人，在現職隊員部分，檢方也依貪污治罪條例起訴上述3人及另名林姓隊員共4人。

檢方並發現，縱使周品全因郭台銘連署案被羈押並判緩起訴，但周仍未收斂，在今年仍有賣官不法行為；記者訪問鎮代主席王淑貞，王淑貞則坦言在地檢署偵查時就已向檢方坦承犯行，不便多作回應，感謝外界關心。

