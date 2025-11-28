為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    潮州鎮所會龍頭聯手買賣官 4名現職清潔隊員同遭起訴

    2025/11/28 23:26 記者陳彥廷／屏東報導
    國民黨籍潮州鎮長周品全涉嫌賣官收賄弊案，今天被屏東地檢署依貪污治罪條例起訴，晚間以50萬元交保。（資料照）

    國民黨籍潮州鎮長周品全涉嫌賣官收賄弊案，今天被屏東地檢署依貪污治罪條例起訴，晚間以50萬元交保。（資料照）

    國民黨籍潮州鎮長周品全涉嫌賣官收賄弊案，今天被屏東地檢署依貪污治罪條例起訴，國民黨籍鎮代會主席王淑貞也同案遭起訴，王淑貞受訪時坦承已向地檢署認了犯行，周品全則是在晚間以50萬元交保。

    屏東地檢署偵查發現，周品全於鎮長期間涉嫌濫用其對清潔隊員人事核定職權，與王淑貞等人勾結，透過內定方式綁樁，協助王的親屬及民間友人子女共7人錄取清潔隊員，每名清潔隊員賄款金額介於30萬元至80萬元不等，計共收賄390萬元。

    檢方發現，周品全2018年當選後，即從2019年起就應允時任鎮民代表的王淑貞賄賂之意，錄取王淑貞的鄭姓兒子成為清潔隊員並收受賄款，又陸續以類似手法錄取包括王淑貞的陳姓外甥、外甥女2人等，共計收賄錄取7人，在現職隊員部分，檢方也依貪污治罪條例起訴上述3人及另名林姓隊員共4人。

    檢方並發現，縱使周品全因郭台銘連署案被羈押並判緩起訴，但周仍未收斂，在今年仍有賣官不法行為；記者訪問鎮代主席王淑貞，王淑貞則坦言在地檢署偵查時就已向檢方坦承犯行，不便多作回應，感謝外界關心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播