為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    揚言藍高市黨慶活動砸豬屎爛雞蛋 鳳山警北上嘉義逮1男

    2025/11/28 23:03 記者黃良傑／高雄報導
    國民黨高雄市黨部明（29）日將在鳳山舉辦黨慶暨公益活動嘉年華，但市黨部粉專今有網友留言，放話將帶一卡車爛雞蛋和排泄物迎接鄭麗文主席。（記者廖耀東攝）

    國民黨高雄市黨部明（29）日將在鳳山舉辦黨慶暨公益活動嘉年華，但市黨部粉專今有網友留言，放話將帶一卡車爛雞蛋和排泄物迎接鄭麗文主席。（記者廖耀東攝）

    國民黨高雄市黨部明（29）日將在鳳山舉辦黨慶暨公益活動嘉年華，但市黨部粉專今有網友留言，放話將帶一卡車爛雞蛋和排泄物迎接鄭麗文主席，高市警方今晚北上嘉義逮獲李姓男子，詢後以恐嚇罪嫌函送。

    據了解，高市刑大今午受理報案後，經過濾比對相關留言，追蹤IP位址後，鎖定留言的李姓男子，疑似住在嘉義地區。

    由於明天的國民黨黨慶暨公益活動嘉年華在鳳山舉行，相關治安維護由鳳山分局負責，鳳山分局立即派人趕往嘉義尋找李男，迅速找到他到案說明。

    據了解，李男疑因對國民黨主席鄭麗文的政治言論不滿，才會留言「已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎」，只是發發牢騷，並沒有任何行動。

    警方及時找到留言嗆聲的李男，勸阻並約制後，仍依恐嚇罪嫌函送法辦。

    網友留言攜爛雞蛋豬屎赴國民黨黨慶，雄警北上嘉義逮1嫌。（取自國民黨高市黨部粉專）

    網友留言攜爛雞蛋豬屎赴國民黨黨慶，雄警北上嘉義逮1嫌。（取自國民黨高市黨部粉專）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播