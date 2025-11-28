11/28今彩539頭獎開1注！800萬獎落嘉市西區

11月28日開獎的第114000288期今彩539頭獎開出1注；第114000109期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月28日開獎的第114000288期今彩539頭獎開出1注，由嘉義市西區新西里上海路357號一樓「金好中彩券行」開出；第114000109期大樂透頭獎則摃龜。

第114000109期大樂透中獎號碼「08、12、18、28、37、46，特別號：34」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得171萬8695元；參獎共42注中獎，每注可得4萬4069元；肆獎共101注中獎，每注可得1萬1780元；伍獎共2138注中獎，每注可得2000元；陸獎共2555注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4896中獎，每注可得400元；普獎共3萬6703注中獎，每注可得400元。

第114000109期49樂合彩中獎號碼為「08、12、18、28、37、46」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共107注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3088注中獎，每注可得1250元。

第114000288期今彩539中獎號碼為「08、13、14、22、28」。頭獎開出1注，可獲800萬元；貳獎共232注中獎，每注可得2萬元；參獎共6932注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6793注中獎，每注可得50元。

第114000288期39樂合彩中獎號碼為「08、13、14、22、28」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共287注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬233注中獎，每注可得1125元。

第114000288期3星彩中獎號碼為「745」。壹獎共65注中獎，每注可得5000元。

第114000288期4星彩中獎號碼為「8316」。壹獎共32注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

