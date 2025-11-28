為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    植牙鑽進下顎神經！病患下唇麻木還感染 牙醫挨告被起訴

    2025/11/28 22:21 記者劉詠韻／台北報導
    士林地檢署認定李姓醫師涉有疏失起訴。看牙示意圖。（情境照）

    台北市士林區隸屬知名連鎖體系的英倫牙醫診所爆植牙疏失，李姓牙醫將植體鑽入下顎神經血管束，造成病患下唇麻木，引發感染，隨後再被診斷為植體周圍炎、骨髓炎及牙槽神經損傷。士林地檢署認定李姓醫師涉有疏失，依前段過失傷害罪將他起訴。

    起訴書指出，李姓病患2023年起到診所英倫牙醫診所牙周與補牙等治療，去年12月進行右下第一大臼齒植牙手術，由李姓牙醫操作。依醫療流程，醫師應事先評估下顎神經走向、選擇適當植體長度，掌握鑽入深度，但他植入Astra TX 5.0s × 9mm植體，植體深達神經血管束；病患術後立刻出現下唇麻木、疼痛，咬合與觸覺功能明顯受損。

    病患症狀未改善，到亞東醫院就醫，經醫療團隊診斷為植體周圍炎、根尖區骨髓炎與下齒槽神經損傷；影像與病況顯示神經損傷與植體過深高度相關，病患提告李姓牙醫。

    檢方偵辦期間，調閱診所病歷、X光影像、轉診資料及亞東醫院醫師意見，發現病患右下顎神經血管束走向在影像中清晰可辨，植體深度亦與神經損傷結果相符。

    檢察官認為，病患的傷害本可避免，李姓牙醫未在術前充分確認影像與神經位置，屬「能注意而未注意」，因此依刑法前段過失傷害罪，對其提起公訴。

