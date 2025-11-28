「通姦除罪」推手涉侵占、詐貸 假律師周方慰收押禁見2月

「知名假律師」、富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項2850萬元，又向銀行詐貸1.6億元，台北地院晚間裁准羈押並禁止接見通信，為期2個月。（資料照）

曾針對「通姦除罪」聲請大法官釋憲成名的「知名假律師」、富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項2850萬元，又涉墊高公司房地產價格向銀行詐貸1.6億元，台北地檢署今晨聲押禁見周方慰；台北地院晚間裁准羈押並禁止接見通信，為期2個月。

檢調查出，富邦綜合開發公司曾因名下的集賢樓宿舍，與私立南華大學產生民事訴訟，2015年間雙方在高等法院台南分院審理時和解，並作成南華大學給付富邦公司2850萬元的和解筆錄，周方慰以董事長身分收受南華大學交付的14張支票，卻涉挪為己用，用於私人用途或購買房產等。

請繼續往下閱讀...

檢調還獲報，2020年周涉代表富邦開發與璽美、鈞言公司以三方契約方式，將富邦開發的宿舍透過璽美賣給鈞言，過程中涉墊高價金至2.3億元，向銀行詐貸得手1.6億元。

北檢昨天指揮兵分20路搜索，約談周男、璽美負責人黃美芳、富邦開發等3公司的員工等，訊後將周方慰聲押禁見，黃美芳等5人各以50萬元至100萬元不等交保。北院法官晚間開庭，訊後裁准周方慰羈押禁見2個月。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法