    首頁 > 社會

    桃檢候補檢察官吳亞芝涉洩密傳官官相護 桃檢聲明：無徇私迴護

    2025/11/28 21:26 記者謝武雄／桃園報導
    桃檢先前調查吳亞芝是否違反個人資料保護法、洩密，以「簽結」收尾，遭疑「官官相護」，桃園地檢署今晚發出聲明指出，均依法辦理，並無徇私迴護。（資料照）

    律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐團，16名律師被訴，其中律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝涉嫌傳送未公開的書類給朱，遭監察院彈劾，法務部將她送懲戒；由於桃檢先前調查吳亞芝是否違反個人資料保護法、洩密，以「簽結」收尾，「官官相護」說法甚囂塵上，對此桃園地檢署今晚發出聲明指出，均依法辦理，並無徇私迴護。

    桃檢聲明指出，桃檢就吳亞芝因其律師男友犯罪所涉違失行為約談吳亞芝，比對相關卷證及就其同意提供之手機進行數位採證調查後，於2024年5月31日完成調查，認為吳亞芝有違檢察官職位尊嚴及民眾對檢察官職務信任，有法官法第95條第2項之事由，將全部卷證資料移付檢察官評鑑委員會個案評鑑，嗣經該委員會評鑑認有懲戒之必要，而移送職務法庭審理中，桃園地檢署均依法辦理。

    全案源於台北地檢署偵辦鄭鴻威「軍師團」涉嫌洩密給詐團，其中律師朱一品遭爆女友吳亞芝幫其出謀策劃，還建議朱多接案子引發議論。

