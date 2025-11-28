房仲郵寄廣告單怕被丟 信封印「高雄國稅局」字樣下場曝

不動產加盟店職員涉嫌偽造高雄國稅局信封，投遞廣告文宣，檢方予以緩起訴處分，並報請高雄高分檢同意。（記者鮑建信攝）

從事不動產仲介買賣的楊姓男子，為避免郵寄投遞的廣告文宣被大樓管理員任意丟棄，竟異想天開在信封上偽印高雄國稅局和網址，涉偽造文書罪，經高雄地檢署予以緩起訴後，報請高檢署高雄分署核備。

據了解，被告楊男為某家知名不動產加盟店職員，工作多年，發現郵寄投遞的房屋仲介買賣廣告文宣，經常被大樓管理員丟棄，於是突發奇想，為避免類似情形發生，腦筋動到稅捐單位頭上。

今年3月間，楊男未經高雄國稅局同意，在加盟店內自行設計印製有「財政部高雄國稅局和網址」的信封後，裝入不動產廣告文宣，再以郵寄方式投遞到小港區不特定社區，使民眾誤認是國稅局所寄文件。

案經高雄國稅局接獲民眾檢舉後，向高雄地檢署告發，經承辦檢察官開庭偵查，認定楊觸犯偽造文書罪，但考量他坦承犯行、深表悔悟，僅因一時失慮犯罪，予以緩起訴1年，需支付國庫3萬元，及接受法治教育2場。由於楊男獲緩起訴處分，雄檢依規定，報請高雄高分檢同意。

