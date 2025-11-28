為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    房仲郵寄廣告單怕被丟 信封印「高雄國稅局」字樣下場曝

    2025/11/28 21:54 記者鮑建信／高雄報導
    不動產加盟店職員涉嫌偽造高雄國稅局信封，投遞廣告文宣，檢方予以緩起訴處分，並報請高雄高分檢同意。（記者鮑建信攝）

    不動產加盟店職員涉嫌偽造高雄國稅局信封，投遞廣告文宣，檢方予以緩起訴處分，並報請高雄高分檢同意。（記者鮑建信攝）

    從事不動產仲介買賣的楊姓男子，為避免郵寄投遞的廣告文宣被大樓管理員任意丟棄，竟異想天開在信封上偽印高雄國稅局和網址，涉偽造文書罪，經高雄地檢署予以緩起訴後，報請高檢署高雄分署核備。

    據了解，被告楊男為某家知名不動產加盟店職員，工作多年，發現郵寄投遞的房屋仲介買賣廣告文宣，經常被大樓管理員丟棄，於是突發奇想，為避免類似情形發生，腦筋動到稅捐單位頭上。

    今年3月間，楊男未經高雄國稅局同意，在加盟店內自行設計印製有「財政部高雄國稅局和網址」的信封後，裝入不動產廣告文宣，再以郵寄方式投遞到小港區不特定社區，使民眾誤認是國稅局所寄文件。

    案經高雄國稅局接獲民眾檢舉後，向高雄地檢署告發，經承辦檢察官開庭偵查，認定楊觸犯偽造文書罪，但考量他坦承犯行、深表悔悟，僅因一時失慮犯罪，予以緩起訴1年，需支付國庫3萬元，及接受法治教育2場。由於楊男獲緩起訴處分，雄檢依規定，報請高雄高分檢同意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播