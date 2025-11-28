為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高樓救災添生力軍 彰縣消防局購置可達17樓高雲梯車

    2025/11/28 20:33 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣消防局有2輛超高樓層雲梯車，機械臂完全伸展長52公尺、可達17樓高度。（資料照）

    樓高31層的香港宏福苑大樓火災釀慘重傷亡，去年新竹28樓高的晴空匯大樓火災也造成2名消防員殉職，讓高樓層救火及逃生等議題再度浮上檯面。彰化縣是六都以外第一大縣，高樓日益增加，經統計，全縣目前有約160棟10層樓以上的公寓大廈，16層樓高大廈則有11棟，有鑑於此，消防局陸續添購共9輛雲梯車，其中2輛機械臂伸展後長達52公尺、可達17層樓高，堪稱高樓救災利器。

    彰化縣消防局長施順仁指出，目前彰化共有11棟16層樓以上的高層建築物，多分布於彰化市及員林市，並以集合住宅用途為主，針對上述建築物，消防局平時除持續強化救災演練，還逐步充實車輛救災裝備器材，目前已於彰化市及員林市各配1輛52公尺長機械臂的雲梯車，每輛要價逾3000萬元，另有7輛30公尺雲梯車配置，以提升高樓救災能力。此外，還陸續購置救災機器人及無人機，透過無人機載具、救災機器人及AI智能派遣系統等應用，全方位提升科技消防救災的量能。

    他說，今年初曾辦理高樓搶救配合高科技設備救災演練，模擬建築物發生火災，消防人員入室後藉由身上配置的穿戴式攝影機提供第一視角影像，並利用高空無人機的紅外線熱影像儀及可見光同步顯示，讓救災指揮人員得以快速掌握現場全貌，強化3D立體救災效能，搭配救災機器人搭載的五用氣體偵測器與紅外線熱影像儀，協助蒐集現場訊息、監看火勢變化，並利用遠端遙控調整出水量及角度，切換直線或水霧射水，快速控制延燒。

