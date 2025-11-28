女持「假護理師證書」獲錄取 台南高榮：察覺有異立即停止任用

台南1名女子透過蝦皮購物網站，購買偽造的護理師國考證書至高雄榮民總醫院台南分院應徵獲得錄取，但2天後即自首。院方表示，第一時間即停止任用程序，並依規定通報主管機關處理。（資料照）

台南1名女子透過蝦皮購物網站，購買偽造的護理師國考證書與台中科大學士學位證書，至高雄榮民總醫院台南分院應徵獲得錄取，但2天後即自首，全案經法院審理，依行使偽造特種文書罪，判處拘役50日、緩刑2年，並須進行40小時義務勞務。院方表示，第一時間即停止任用程序，並依規定通報主管機關處理。

院方指出，針對所有新進醫護人員，均進行嚴謹的資格審查。該名女子於6月9日到職並提供相關證件，但院方隔天接獲衛生局通知該員疑有資格不符，無法辦理執業登記，立即啟動跨機關查證。經向考試院、衛生福利部及台中科大求證後，確認該名女子並未取得護理師國考及格證書及學歷資格，院方即於第一時間停止其任用程序，並依規定通報主管機關處理。

院方說，針對該名求職者，已依既有制度於審查過程中發現異常，並立即採取必要措施，全程並未造成病患安全疑慮。該名女子於6月11日在醫院政風室人員陪同下，前往台南地方檢察署自首，並坦承使用偽造文書之事實，全案已由司法機關依法偵辦與審理，並於11月26日判決確定。

院方強調，所有醫療專業資格的審查，一向採取「零容忍」原則，絕不允許任何未具合法資格者進入臨床場域，以保障病人安全，同時已全面檢視招募流程，強化證件查核及跨機關驗證機制，以杜絕類似案件發生。

