只為看不順眼？二寶爸變狠男猛刺同鄉重傷 再清洗血跡、聊天後離去

台中地院依重傷害未遂罪判梁男5年2月，並命其服刑完畢後驅逐出境。（資料照）

台中地方法院近日宣判一起震驚移工圈的砍人案件，越南籍梁姓2寶爸因無端對同鄉心生不滿，在好友宿舍聚會時持32公分長刀猛刺、砍傷杜姓同鄉，造成多處骨折及臟器重創，法官認定梁男涉犯重傷害未遂罪，判處5年2月徒刑，並於刑期執行完畢後驅逐出境，全案仍可上訴。

該案發生去年11月16日深夜，梁男受邀到台中太平區某員工宿舍喝酒聊天，期間突對素未謀面杜姓同鄉不滿，怒嗆「你知道我是誰嗎？你要跟我道歉！」情緒失控後，竟衝往廚房取出長刀，杜男見狀急拿塑膠椅阻擋，仍被揮砍刺入腰部、手部與背部，當場滿地鮮血，手術後住院11天才出院，但梁男犯案後竟還淡定下樓洗去衣服、身上血跡，與友人談笑自若，再騎車離開現場。

檢警調查發現，在場多名移工均表示，兩人事前並無糾紛，也不清楚梁男為何突然動手，杜男證稱，他只是上樓叫朋友下來喝酒，卻被梁男一拳打臉，緊接著遭長刀攻擊，整個過程毫無預兆，審理期間，梁男否認預謀，辯稱是酒醉下意識模糊，與杜男「互相扭打」時不小心揮刀，台中地院勘驗監視器後認為，梁男揮刀後下樓行走穩健、能清洗血跡、甚至與朋友聊天，明顯無酒醉失控狀態。

法官指出，梁男與杜男互不相識，卻因莫名情緒波動要求對方道歉並攻擊，動機薄弱、手段兇殘，考量他見杜倒地後未持續追砍，攻擊時間非長、雙方無宿怨，應屬偶發衝突，最終改以重傷害未遂罪判處5年2月，並命其服刑完畢後驅逐出境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

