晚餐麵包「騙」到手 邊牧走失餓壞被台東警送回家

台東縣警察局成功分局寧埔派出所警員林祈均，於果園附近發現1隻邊境牧羊犬，明顯是走失，他以晚餐麵包把狗「騙」到手。（警方提供）

23日晚上8時許，台東縣警察局成功分局寧埔派出所警員林祈均，在南竹湖地區執行護漁及農地巡簽勤務時，於果園附近發現1隻邊境牧羊犬，明顯是走失，林員以晚餐麵包把狗「騙」到手，又透過社區群組才發現狗主，讓人、狗團圓。

由於近期台東發生釋迦、漁產等竊案，涵蓋諸多分局，日前警方在縣議會被議員質詢，因此近期才有許多類似勤務。只是林祈均這次見到「看守果園」的是隻約3、4歲邊境牧羊犬，身著胸背帶明顯焦躁不安，判斷「牠絕對是走丟，而不是被派來看守果園」。

雖然邊境牧羊犬號稱「最聰明的狗」，但理智還是被飢餓輕鬆擊潰，見到陌生人拿麵包乖乖上前吃光，其實麵包是林祈均的晚餐，他說，「牠看來比我還餓，自己也喜歡狗，見牠如此實在不忍心」。

由於犬隻身上沒有聯絡方式，林員隨即運用平時勤區經營所建立的社區LINE群組張貼協尋訊息，請在地居民協助辨識。稍後，飼主於群組中看見通報主動與警方聯繫，順利將狗狗帶回。

飼主向警方表示，當日中午狗因牽繩鬆脫走失，家中焦急尋找多時無果，想不到牠跑到離家1.5公里遠的果園，對警方熱心協助深表感謝。

近期台東地區夜間曾發生宵小侵害農、漁民心血的情形，正值在地柑橘採收期，成功分局已加強轄內農地與沿海巡簽，與農漁民共同守護產業安全。另外提醒飼主，寵物外出務必繫妥牽繩，並於頸圈或胸背帶上加貼飼主聯絡方式，以利走失時迅速聯繫。

吃了警員晚餐的邊牧冷靜不少，一臉「自己遇到好人」的模樣。（警方提供）

無助又焦躁的迷路狗，透過細心又愛狗的警方終於回到主人身邊。（警方提供）

