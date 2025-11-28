為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市大度路7旬翁失控撞倒號誌桿 對向3車慘被砸無人傷

    2025/11/28 18:04 記者劉慶侯／台北報導
    方姓老翁駕車失控撞倒中央分隔島號誌桿，砸中對向車道等紅燈的3輛轎車，現場一片凌亂。（警方提供）

    方姓老翁駕車失控撞倒中央分隔島號誌桿，砸中對向車道等紅燈的3輛轎車，現場一片凌亂。（警方提供）

    74歲方姓老翁今日下午2時32分左右，駕駛轎車沿台北市北投大度路往淡水方向行進時，突然失控撞向號誌燈桿，燈桿遭受猛力撞擊倒下，正巧砸中對向車道等紅燈的3輛轎車；所幸此次交通事故只造成車輛受損，並無人員受傷。肇事責任現由交通分隊調查中。

    警方表示，方姓老翁是今（28）日下午2時32分許，駕車沿大度路三段東往西朝淡水方向行駛時，突然車輛失控向中央分隔島衝撞，巨大的衝擊力將第1205136號燈桿撞倒，方翁的車頭損毀，停在路中。

    不過，燈桿當下受力無法支撐，傾倒下壓至對向（往台北方向）正在停等紅綠燈的3輛轎車，造成車身受損，所幸3輛自小客車駕駛均未受傷。至於肇事的方姓老翁則意識清楚，送醫檢查並無大礙，酒測值為0。

    北投交通分隊到場進行安全維護，並協請拖吊單位將肇事車輛拖吊移置，約在下午近5時左右全線恢復通車。全案後續責任歸屬將由警方進一步調查。

    方翁偏離車道失控衝向中央分隔島。（警方提供）

    方翁偏離車道失控衝向中央分隔島。（警方提供）

