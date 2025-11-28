國民黨潮州鎮長周品全賣官收賄羈押近4個月 50萬交保

潮州鎮長周品全賣官收賄被羈押近4個月後，獲50萬元交保。（資料照）

國民黨籍潮州鎮長周品全利用鎮公所招考清潔隊員機會，販賣職缺收取賄賂近400萬元，7月間被屏檢依涉貪罪嫌重大聲押獲准，檢方今天偵結全案，依貪污等罪起訴周品全等人，經移審屏東地院後，羈押近4個月的周品全下午50萬元交保。

周品全2023年11月間涉及違法為郭台銘收購連署書情節重大被屏檢聲押獲准，在羈押了近2個月後，去年1月間獲釋，恢復鎮長職務，他在郭案中供出收購連署書的500萬元賄款是由同黨籍屏東縣議長周典論交付，獲得檢方緩起訴處分（須支付公庫50萬元），好不容易才全身而退，不料又被舉報在鎮公所招考清潔隊員時，涉嫌收受民眾賄賂換取隊員職務情事。

屏東地檢署7月間指揮辦案人員，搜索潮州鎮公所及周品全相關處所，經約談涉案及相關證人後，檢察官認為周品全涉貪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

屏東地檢署指出，周品全擔任鎮長期間，涉嫌濫用其對清潔隊員人事核定之職權，與潮州鎮代會主席王淑貞、林姓樁腳等人勾結，藉由提前提供徵選資訊，透過內定等方式，協助多位親屬成功錄取清潔隊員，每名清潔隊員賄款金額介於30萬元至80萬元不等，初步合計390萬元。此外，周品全於去年多次將公務車供私人就醫使用，並核銷油料費用，造成公帑損失；檢察官今天偵結全案，依貪污等罪起訴周品全、王淑貞等人。

