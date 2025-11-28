為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    騙弱勢家庭21萬 約聘社工判刑緩刑5年

    2025/11/28 17:24 記者王捷／台南報導
    台南社會局前約聘莊姓社工承辦個案，佯稱補助不足向家屬詐得21萬元，遭依貪污罪判刑1年10月，宣告緩刑5年。（記者王捷攝）

    台南地方法院今宣判市府社會局前約聘莊姓社工，承辦身障者安置護理之家竟向家屬詐取21萬元，依貪污治罪條例判刑1年10月、褫奪公權1年，並宣告緩刑5年付保護管束，須履行賠償與義務勞務。

    莊女自前年起在市府社會局安南區社福中心擔任約聘社工，承辦身心障礙洪女安置護理之家關懷案，並協助其女兒申請慈善捐款，明知安置費用由社會局全額補助，卻改口稱因補助核定後每月仍須由家屬貼補1萬5000元，遂陸續收取現金共21萬元，直到家屬察覺有異向法務部廉政署南部地區調查組檢舉。

    台南地院表示，莊女在偵審過程均坦承犯行，其供述與告訴人及社會局督導、護理之家負責人證言相符，並有社福資料、收費明細、監視畫面與LINE對話、帳戶交易等紀錄佐證，事證明確，依貪污治罪條例認定構成公務員利用職務上機會詐取財物罪。

    該罪法定刑為7年以上有期徒刑，惟莊女已全數返還21萬元並與告訴人和解，符合貪污治罪條例第8條第2項減刑要件，再依刑法第59條酌減，量處1年10月徒刑及褫奪公權1年；被害人僅1人、金額沒有很大，而且被告無前科且已賠5萬元，所以不必立即執行自由刑。

    法院最終依刑法第74條宣告緩刑5年，命莊女在判決確定後2年內完成2場法治教育課程，向檢察官指定之公益機構提供200小時義務勞務，並依和解內容分期賠償，緩刑期間付保護管束；如日後嚴重違反賠償或教育、勞務等負擔，緩刑恐遭撤銷，須真正服刑。

