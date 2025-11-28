史上最大宗毒品走私！竹聯幫前堂主「豆漿」罹癌返台投案 7手下現況曝

竹聯幫和堂前堂主、綽號「豆漿」的林秉豐（左二）。（資料照，記者黃敦硯攝）

由竹聯幫和堂前任堂主、綽號「豆漿」的林秉豐主導的台灣史陸上最大宗海洛因走私案，檢警4年前在新北泰山倉庫查獲「雙獅全球牌」海洛因磚1172塊、黑市價值約50億元。除了被通緝的林秉豐因罹癌今年7月返台歸案，集團7名成員皆已於2023年判刑定讞，參與策劃的劉旭凱與澳洲籍陳一峰堅不認罪被判無期徒刑、褫奪公權終身；巫文凱等5名共犯認罪並供出內情，各判6年至15年不等徒刑確定。

新北檢警2021年追查發現，這批海洛因由長期往返泰國、與泰北毒梟「龍哥」合作的竹聯幫前堂主林秉豐與手下共同運輸，當時共逮捕林嫌集團內巫文凱、游以翔、黃朋逸、郭維昆、莊世帆、劉旭凱及陳一峰等7人，檢方依共同運輸第一級毒品罪嫌起訴，並請求法院從重量刑；林秉豐案發後聞訊潛往中國廣東省，成為本案缺席的關鍵人物。

先前被捕的7名集團成員，相關刑事訴訟已於今年4月進入最高法院第三審。最高法院審理後認為，劉旭凱、陳一峰及巫文凱等人提出的上訴理由，均未具體指出原審判決如何違背法令，未符刑事訴訟法第三審限於法律審的要件。

法官指出，原審已依卷內證據，認定各被告彼此具有犯意聯絡，分工合作，自泰國透過海運將毒品夾藏入木材運入台灣，符合共同運輸第一級毒品之構成要件；莊世帆則因介入時點不同，成立共同運輸毒品未遂。

最高法院認為，原判決就採證、認事及量刑均未違反經驗法則與論理法則，對各被告辯解也已充分指駁，一、二審判決均無違誤，駁回7人上訴，全案確定。

