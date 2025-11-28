「天道盟公主」色誘奪產虐死中風翁 難逃法網重判12年還要賠130萬

外號「天道盟公主」的竺姓女子因虐死老翁判刑12年，民事另判應賠償老翁兒子130萬元。（資料照）

外號「天道盟公主」的竺姓女子，涉嫌對中風行動不便的陳翁施暴，意圖奪取其名下多筆土地，最終導致陳翁死亡，刑事部分先前已被判處12年徒刑，目前仍在上訴中，陳的兒子再求償430萬元，台中地院民事庭今判處竺應給付陳子130萬元，作為喪葬費與精神撫慰金。

經查，竺女得知陳姓老翁獨居、行動受限又握有土地，企圖以「感情關係」接近對方，指使同夥將他帶往各地政事務所，辦理土地所有權狀換發與印鑑證明補發，期間陳翁完全受制於人，被載往台中海線多處旅宿拘禁長，期間陳翁多次表示想離開，卻遭竺女以徒手、掃把等物施暴，甚至於最後一晚被猛烈踩踏胸腹與頭部。

隔日凌晨，同夥察覺陳翁沒有反應緊急送醫，但陳翁因傷重仍宣告不治，警方獲報循線逮捕竺女送辦，台中地院今年8月認定竺女涉犯傷害致死等罪，指出竺女有相關犯行前科紀錄，犯罪態度冷漠又在案發後逃逸，顯示其無深切悔意，判處有期徒刑12年，目前該案上訴中。

刑事判決後，陳姓老翁兒子另提民事求償430萬9010元，審理期間，竺女辯稱陳翁「自行跌倒」否認施暴，並指若要謀害對方，不會送他就醫，然而法院調查後認定，死者傷勢與竺女行為直接相關，兩者之間具「相當因果關係」，審酌竺女以個人情緒凌虐行動不便老人，造成被害人家庭永遠缺憾，認為其應負完全責任，最終裁定精神慰撫金以100萬元為適當，加計喪葬支出，共計130萬9010元，仍可上訴。

