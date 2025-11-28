又在竹北街頭賣狗肉！查獲43公斤動物屠體 2越南逃逸移工送法辦

新竹縣竹北市再度查獲逃逸越籍移工，用車輛載運狗和多種動物的屠體兜售。（取自竹縣府官網）

新竹縣昨天（27日）再次當街查獲，2名越南籍逃逸移工涉嫌販賣狗肉等至少4種動物屠體、內臟等事件，總共在涉案人代步的座車起出前述不明肉品共43公斤重，全案依違反動物保護法查扣並移送法辦。

新竹縣動物保護防疫所昨天獲報，指2名越南籍移工疑似兜售狗肉等不明肉品，動保檢查員通報竹北警分局三民派出所後，會同縣議員朱健銘、新竹縣流浪動物珍愛協會人員到交易地攔截成功。

請繼續往下閱讀...

交易現場就在竹北縣政二路車水馬龍處，被查獲的動物肉品起獲後清點，發現有疑似犬隻屠體11.8公斤、白鼻心3.1公斤、山豬5.2公斤、羊類動物3.1公斤，以及其他未知的屠體、臟器等，總重共43公斤。肉品被查扣已全數採樣送檢確認動物種別，另從移工的訪談、調閱通聯資料紀錄過程，發現2人都是逃逸移工，因此轉交警方法辦。

動保所長何志豐說，依動保法規定，任何人都沒有任何理由可以宰殺、販售、購買、食用或持有犬貓屠體。宰殺犬貓的人，會被依動保法移送地檢署偵辦，處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。如果販賣、購買、食用或持有犬貓屠體，則依同法處新台幣5萬到25萬元不等罰鍰。但如果涉及宰殺保育類野生動物，則將面臨5年以下有期徒刑，併科新台幣20萬到100萬元不等罰金。

新竹縣昨天再度查獲有逃逸越南移工涉嫌當街交易狗肉，起獲至少4種動物屠體共43公斤。（取自竹縣府官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法