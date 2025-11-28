70歲老獵人待矢負山獵場罹難 桃園救難人員花7小時將遺體運出

搜救隊伍前後花了15小時才找到呂姓獵人遺體，費盡千辛萬苦接力運回登山口。（桃園市消防局提供）

桃園市復興區待矢負山位於小烏來地區，海拔1354公尺，由於地形陡坡不斷且雲霧繚繞，生態極為豐富，常見山羌、飛鼠、水鹿等，也是原鄉部落熱門的打獵聖地；70歲呂姓獵人26日上午7點巡視待矢負山獵場陷阱，未料徹夜未歸，家人昨上午向消防隊報案，救難人員花了7個小時發現呂時已經身亡，由於下山非常困難，直到晚上10點35分才將遺體運達登山口，今日清晨才送回家中。

消防局第三大隊復興分隊接獲通報後，考量待矢負山除地形陡峭，救難人員需穿越樹林遠離登山路徑，並行走在可能有捕獸夾或陷阱工具的樹林中，大大增加搜索難度，遂邀當地義盛里長王曉貞及熟稔呂姓獵人獵徑的資深獵人教官協助搜尋。

復興分隊救援人員由獵人教官帶領歷經近7小時搜尋後，於下午3點28分在懸崖陡坡上發現李姓獵人身體在陡坡大樹前，身上有多處外傷已不幸罹難；由於回程路徑需經過懸崖陡坡，無直升機吊掛點，僅能以人力搬運下山，需集結龐大搬運量能，遂請求特搜隊、分隊及山域義消共30名支援人力挺進失事地點。

隨後搜救隊伍在伸手不見五指的環境中穿越70度險峻陡坡，架設確保系統繩索接近事故地點打包死者遺體，搜救人員以SKED捲式擔架打包遺體後開始折返登山口，拖拉路徑經過多處懸崖峭壁，考驗山域繩索技術應變，更考驗搜救者的體力，歷經近3小時高強度救援後，晚間10時35分順利返回登山口，後續由家屬領回遺體。

警方表示，「待矢負」（たいやふ） 是泰雅族語「急斜」的日文譯音，待矢負山陡坡險峻可見一斑，再專業熟悉山林的獵人也無法保證每次都能全身而退，呼籲民眾如沒有一定基礎千萬不可貿然入山，務必做好準備量力而為。

