「台中好甜百大店」遇飛來橫禍！遭逆向車暴撞 駕駛倒車落跑4天不出面

位在台中市東區的麵包店24日淩晨被一輛黑色轎車逆向高速衝撞，生財工具被撞到一片凌亂。（民眾提供）

台中市東區一間被列為「台中好甜百大店」之一的麵包店，24日凌晨遇飛來橫禍，遭一輛黑色轎車逆向高速衝撞，猛烈撞擊聲把熟睡中的老闆夫妻驚醒，初估財損超過60萬元，更離譜的是，肇事駕駛撞毀店面後竟直接倒車逃逸，至今4天仍未出面，拒接電話、人也失聯，讓業者氣得直呼「求償無門」。

事故發生在24日凌晨2時57分，根據監視器畫面，肇事的黑色轎車沿建成路外側車道高速前進，右轉進入樂業路後突然逆向偏移，直直衝向麵包店家門口的攤架，巨大撞擊聲震動整排街道，老闆在睡夢中被驚醒，還以為是其他地方出事，直到妻子打開監視器才發現整個攤位已「全毀」。

請繼續往下閱讀...

店家無奈表示，事故造成的損失慘重，新購入的冰箱被撞到凹陷變形、剛整修的鐵門全被推倒、烤箱位移、玻璃裂痕處處，整個工作區幾乎無法運作，「這些都是生財工具，每一樣都是錢」，且撞擊力道大到連他們住在數十公尺外都能感受到震動，沒想到肇事者「車還能馬上倒車逃跑，真的很誇張」。

轄區第三分局表示，已透過車牌掌握車主資料，依程序通知其到案說明，但對方至今4天仍未出面，電話也無法聯繫，形同失聯。警方指出，如果車主持續不到案，將依「道路交通管理處罰條例」第62條第5項「第一項及前項肇事逃逸案件，經通知汽車所有人到場說明，無故不到場說明，或不提供汽車駕駛人相關資料者，吊扣該汽車牌照一個月至三個月」，後續肇事逃逸責任仍會追究。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法