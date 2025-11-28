為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    7旬翁臨老入花叢險被騙30萬 警阻提款再合力約車手面交逮人

    2025/11/28 16:32 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警第四分局安樂派出所警員勸退葉男提款念頭後，與他合作逮到前來收款的37歲的蔡姓車手，查扣相關證物後，將蔡男依詐欺罪嫌移送法辦。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警第四分局安樂派出所警員勸退葉男提款念頭後，與他合作逮到前來收款的37歲的蔡姓車手，查扣相關證物後，將蔡男依詐欺罪嫌移送法辦。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市1名7旬葉姓男子日前在臉書結識1名女網友，2人相談甚歡，女網友以約見面為由向葉索討台幣30萬元現金，葉為了想見女網友一面，跑到銀行提領，銀行察覺異常報警勸阻，警方順藤摸瓜，約出蔡姓車手，在查扣相關詐騙證物後，依詐欺罪嫌送辦。

    基隆市警四分局安樂派出所前天上午9時30分接獲安樂區一家銀行通報，7旬葉姓男子到銀行臨櫃欲提領台幣30萬元現金，葉男可能疑似遭到詐騙。警方獲報到場了解，原來72歲葉姓男子在臉書上結識1名女網友後，對方以約見面為由要求葉男支付30萬元才能見面，葉男想見女網友一面，跑到銀行領錢欲付給女網友，經警方不斷勸說，才打消他提款30萬的念頭。

    警方在勸退葉男提款念頭後，為避免還有被害人被騙，與葉男合作，約出車手面交，26日上午11時許，逮到前來收款的37歲的蔡姓車手，查扣相關詐騙證物，警訊後，將蔡男依詐欺罪嫌移送法辦。

    基隆市警察局第四分局呼籲，民眾切勿輕信網路陌生人，如遇對方以各種名義要求匯款或提供個人資訊，應提高警覺。若遇疑似詐騙情節，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

