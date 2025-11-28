為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    史上最大50億海洛因走私案主嫌返台 腦癌末期決定投案

    2025/11/28 15:41 記者徐聖倫／新北報導
    2021年新北市警局破獲台灣史上最大宗毒品走私案，查獲藏在木材夾層內的「雙獅全球牌」海洛因磚共1172塊，黑市值50億元，綽號「豆漿」主嫌林秉豐潛逃中國，今年7月因腦癌末期病重，決定回台自首。（資料照）

    2021年新北市警局破獲台灣史上最大宗毒品走私案，查獲藏在木材夾層內的「雙獅全球牌」海洛因磚共1172塊，黑市值50億元，綽號「豆漿」主嫌林秉豐潛逃中國，今年7月因腦癌末期病重，決定回台自首。（資料照）

    2021年新北市警局破獲台灣史上最大宗毒品走私案，查獲藏在木材夾層內的「雙獅全球牌」海洛因磚共1172塊，黑市值50億元，警方逮捕販毒集團數人，但綽號「豆漿」的主嫌林秉豐潛逃中國。今年7月，林嫌因腦癌末期病重，決定回台自首，現已保外就醫。

    據悉，2021年10月份，新北市林口警分局員警於泰山區巡邏時，發現某倉庫常有不明人士出入，門口還常停豪車，刑大、林口警分局由此開始查緝，最終發現由台中港進口、運來泰山這處倉庫放置的木材有異，進而破獲本起台灣有史以來陸上最大宗毒品走私案。

    警方循線查出，這批毒品就是林嫌與旗下幫眾走私進貨，他是竹聯幫和堂前任堂主，有組織、毒品等多項前科，2016年曾買兇毆打影城大亨，也曾對不少知名藝人暴力討債，他多次進出泰國，與泰北當地毒梟「龍哥」接觸並合作，長期從事毒品買賣。

    警方當初逮捕林嫌旗下販毒集團成員巫文凱等7人，被檢察官求處重刑，但林嫌本人已潛逃中國廣東省。今年6月，刑事局策動林嫌返台投案，林嫌也自知病重，最後選擇回台。

    林嫌向警方供稱，他自知腦癌末期，且在中國也「不好混」，所以選擇返台投案就醫；至於本起案件，林嫌大部分承認他有參與，但他不願承認是主策畫者。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播