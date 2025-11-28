史上最大50億海洛因走私案主嫌返台 腦癌末期決定投案

2021年新北市警局破獲台灣史上最大宗毒品走私案，查獲藏在木材夾層內的「雙獅全球牌」海洛因磚共1172塊，黑市值50億元，綽號「豆漿」主嫌林秉豐潛逃中國，今年7月因腦癌末期病重，決定回台自首。（資料照）

2021年新北市警局破獲台灣史上最大宗毒品走私案，查獲藏在木材夾層內的「雙獅全球牌」海洛因磚共1172塊，黑市值50億元，警方逮捕販毒集團數人，但綽號「豆漿」的主嫌林秉豐潛逃中國。今年7月，林嫌因腦癌末期病重，決定回台自首，現已保外就醫。

據悉，2021年10月份，新北市林口警分局員警於泰山區巡邏時，發現某倉庫常有不明人士出入，門口還常停豪車，刑大、林口警分局由此開始查緝，最終發現由台中港進口、運來泰山這處倉庫放置的木材有異，進而破獲本起台灣有史以來陸上最大宗毒品走私案。

警方循線查出，這批毒品就是林嫌與旗下幫眾走私進貨，他是竹聯幫和堂前任堂主，有組織、毒品等多項前科，2016年曾買兇毆打影城大亨，也曾對不少知名藝人暴力討債，他多次進出泰國，與泰北當地毒梟「龍哥」接觸並合作，長期從事毒品買賣。

警方當初逮捕林嫌旗下販毒集團成員巫文凱等7人，被檢察官求處重刑，但林嫌本人已潛逃中國廣東省。今年6月，刑事局策動林嫌返台投案，林嫌也自知病重，最後選擇回台。

林嫌向警方供稱，他自知腦癌末期，且在中國也「不好混」，所以選擇返台投案就醫；至於本起案件，林嫌大部分承認他有參與，但他不願承認是主策畫者。

