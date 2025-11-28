南投色警偷錄女警洗澡刪檔滅證 數位鑑識還原劣行判刑5月

南投縣某分局有男警偷拍女警洗澡，南投地方法院審理後判有期徒刑5個月。（記者劉濱銓攝）

南投縣某分局張姓員警，今年3月間趁女警在分局宿舍洗澡時，一連2天拿手機偷錄女警在淋浴間的裸體畫面，受害女警發現後大叫，張男才落跑，並刪光偷錄影片，惟分局事後透過數位鑑識還原偷拍檔案，並依法送辦，南投地方法院審理後，依錄影攝錄性影像罪判有期徒刑5月，得易科罰金15萬元；全案可上訴。

判決書指出，張男3月間在分局宿舍公共浴室洗澡，當時發現有人在沐浴，便拿手機伸到淋浴間的門板上方偷拍，並錄到女警裸體影像，隔天故技重施偷拍同一名女警，惟此次女警發現後大叫，張男才落跑，張男隨後也刪除錄影檔案企圖滅證。

之後被害女警通報主管，分局也展開調查，並以數位鑑識還原遭刪除的偷拍影片，查出張男2次犯案分別錄有3段、2段影片，最後也查扣手機、平板等證物移送法辦。

法院審理則認為張男從警10年卻知法犯法，罔顧對他人隱私的尊重，甚至一犯再犯，還心存僥倖刪除偷拍影像滅證，但考量其無犯罪紀錄、坦承犯行，且有意調解，最後以錄影攝錄性影像罪，共2罪，各判3個月，合併執行有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，可上訴。

