    首頁 > 社會

    「招牌太亮」公車司機撞上路人 車上母女檔摔倒在地

    2025/11/28 14:43 記者徐聖倫／新北報導
    呂男駕駛藍37路公車撞上胡姓少年，呂男稱因超商招牌太亮擾亂視線。（記者徐聖倫翻攝）

    呂姓公車司機駕駛「藍37路」公車行經新北市新莊，經過一處街口未注意過馬路少年，與之發生碰撞；呂男發現碰撞後急煞車，車上一對母女檔乘客也因此摔傷。警方據報趕抵，還好當下公車車速不快，少年僅皮肉傷，車上的母女檔乘客也是輕傷。呂男說，當時看到前方招牌太亮，才會沒注意到行人。

    據了解，呂男昨下午5時許駕駛藍37路公車行經新莊區雙鳳路，15歲胡姓國中生依規定走人行穿越道過馬路，不料呂男完全沒注意到胡生經過直接撞上，胡生當場倒地。呂男發現碰撞後急煞車，而反作用力太大，乘客林姓婦人與她的8歲女兒因而摔倒在公車走道。

    警方、消防據報趕抵，即刻查看胡生、林婦母女3人傷勢，還好3人幸運均皮肉傷，未傷及要害，3人送醫包紮後無大礙。警方對呂男酒測，呂男酒測值0沒有酒駕，他向警方供稱，他行駛到事發地時，因為看到前方某超商招牌實在太亮，影響他的視線，所以才沒有注意到胡生過馬路。

    警方表示，呂男已違反「道路交通管理處罰條例」第44條，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，可開罰新台幣1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕照1至2年。

