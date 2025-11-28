買完早餐再也回不了家！霧峰男騎車自撞路樹爆頭身亡

周男騎機車自撞路樹身亡。（民眾提供）

台中市霧峰區今（28日）清晨發生一起死亡車禍，46歲周姓男子騎車外出買早餐返家途中，不明原因偏離車道，先擦撞人行道路緣再衝撞路樹，頭部受重創倒地，送往大里仁愛醫院搶救仍宣告不治，現場散落的早餐袋，也讓人看了不勝唏噓。

事故發生在今天凌晨5時48分，地點位於霧峰區環河路一段，警方與救護人員到場時，周男已無呼吸心跳，臉部多處骨折，胸部疑似因強烈撞擊產生皮下嚴重氣腫，雙腿與右前臂也出現明顯骨折，警消立即施以急救並火速送醫，但仍回天乏術。

從現場狀況研判，周男當時獨自騎機車沿環河路往烏日方向行駛，騎至事發路段時突然偏離車道，先撞上人行道的路緣，再失控滑行數公尺，最終頭部猛烈撞擊路旁路樹，除了機車車頭全毀，剛買好的早餐散落在車旁，顯示事故發生突然，撞擊力道相當驚人。

警方表示，目前尚無證據顯示周男酒後騎車，但已報請檢方核發血液檢測鑑定，待化驗結果出爐後，才能釐清是否與酒精或身體因素有關，初步排除與其他車輛碰撞的情形，詳細事故原因仍待進一步調查。

事故現場令人怵目驚心。（民眾提供）

