阿兵哥鎖車門、按頭逼口交 少女不從慘被掐脖挨巴掌

松姓職業軍人與14歲少女小寧（化名）在網路上認識，兩週內三度逼迫對方與其發生性行為，偵訊及審理期間均辯稱「忘記了」、「不記得」，全盤否認犯行。士林地方法院審理，依刑法「對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪」共3罪，判處有期徒刑1年6個月，全案可再上訴。

判決指出，松男去年7月透過交友軟體「探探」結識小寧，雙方並交往發展為男女朋友。他明知小寧未滿16歲，卻仍於兩週內犯下三次性交行為，第1次先於夜市旁的停車場，在車內發生性行為；第2次則是同日晚間，在汽車旅館房內再次發生性行為；兩週後，又在沙崙夜市旁的停車場，逼迫小寧在車上發生性行為。

小寧證稱，她先前已透過LINE告知松男真實年齡。她描述，兩人在車內第一次發生性行為時是應對方要求，儘管她當下已經拒絕，但他仍反鎖車門，並一度對她壓頭要求口交。在第三次犯案時，因她不願意配合，則遭到松男打巴掌、掐脖子、打屁股等暴力行為。

檢警調查發現，松男的行車軌跡紀錄顯示，三次犯案時間點內，車輛確實曾出現在沙崙夜市停車場及米蘭莊汽車旅館周邊，與小寧證詞相符。此外，社工在小寧收假時發現她攜帶事後避孕藥「愉婷錠」空殼，經詢問後，小寧才坦承與松男發生性行為，而小寧的母親亦證稱曾要求女兒購買並服用避孕藥。

法院審理認為，松男明知小寧仍處於身心與人格發展重要階段，對性行為智識尚未成熟，卻仍執意犯案，法紀觀念淡薄，嚴重影響少女身心發展；另衡量松男始終矢口否認全部犯行，辯稱「忘記了」、「不記得」，且未與被害人達成和解或賠償損失，犯後態度不佳，審酌所有情狀，將3罪各判處有期徒刑8個月，定應執行刑1年6個月。全案仍可上訴。

