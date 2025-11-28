下班「警察雷達」也在線！台中男大生ATM前一動作 暖警即時阻詐

警方將男大生帶回警所查看手機對話，確認是詐騙手法及時阻詐。（警方提供）

不打烊的「警察雷達」再次發揮！台中第二分局育才派出所警員蕭棋擇，前晚下班路過郵局時，發現一名男大生在ATM前一邊操作一邊講電話，情緒緊繃、動作急促，立即識破詐騙徵兆，當場制止並將對方帶回派出所核對訊息，成功阻止他被詐團騙走辛苦積蓄。

據了解，蕭員當時已下班，經過北區三民路三段郵局時，目光掃到ATM前的吳姓男大生正「手機講不停」，不但不斷點頭回應電話指示，還頻頻進行ATM操作，動作緊張又倉促，直覺不對勁的蕭員立刻上前詢問，並將他帶返派出所，由值班員警沈炳叡進一步協助。

請繼續往下閱讀...

警方查看吳生手機對話內容後，一眼就看出這是熟悉的「假買家、真詐騙」套路，詐團先假裝買家，以「付款到PChome物流」為藉口，誘導他到ATM進行所謂的「交易保障認證」，並要求加入假冒物流客服和郵局專員的LINE帳號，以語音操作方式催促他完成步驟，讓被害人誤以為流程標準又專業。

然而吳生其實只是想在Threads上出售一張偶像小卡，卻因詐團話術太逼真被牽著走，若非蕭員下班仍保持警覺，他的帳戶早已被清空，吳生得知差點落入陷阱時，驚魂未定，感謝員警保住自己的血汗錢。

第二分局長鍾承志提醒，網路買賣務必提高警覺，「只要談到ATM、要求認證、加入奇怪帳號，就是詐騙！」民眾若接到可疑電話或訊息，務必撥打165反詐專線，或直接向附近派出所求證，避免落入圈套。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法