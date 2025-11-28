男誆「隔空解鎖」救FB、lG 假駭客真詐騙吞訂金

男誆「隔空解鎖」救FB、lG，送貨員林男假駭客真詐騙吞訂金。（民眾提供）

高雄一名送貨員林姓男子（30歲）被控在社群平台張貼廣告，稱有能力破解程式、阻斷攻擊，還提供偽裝駭客攻擊等服務，若IG、FB遭鎖，還能隔空解鎖，結果收取6人訂金後失聯，刑警大隊將他逮捕送辦。

高市刑大今（8）日表示，民眾向警方報案指在社群平台，看到涉案人張貼可幫助解除社群帳號封鎖、尋人及查找地址，甚至還有駭客攻擊（破解程式、阻斷式攻擊、監控）的廣告服務，還提供「價目表」，吸引至少6名被害人聯絡，共付訂5萬元後消失無蹤。

其中一名陳姓男大生因lG被鎖，擔心被駭失去IG珍貴、懷念的照片，一口氣付全額費用3萬元，也同時上IG官網求助，果然回復原狀，官網也回覆「已修復」，被封鎖的帳號雖然已恢復正常，但經深究才發現並非因林嫌協助解鎖，驚覺林嫌詐欺解鎖費用，男大生立刻向警方報案。

高市刑大獲報後組成專案小組，經查調資料及蒐證完備後，報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，前日前往林男楠梓住處搜索、拘提，同時起獲手機、帳戶存摺本等關鍵證物。

刑大大隊長鄢志豪表示，民眾使用網路帳號如遭盜用、冒用或封鎖停權等，宜尋求正式官方管道（網站）進行申請恢復使用權，切勿輕信來路不明的廣告或帳號，避免落入詐騙陷阱。如有任何標榜「快速解封」、「內部後門」、「黑客技術」等疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線查證，以保障自身權益。

送貨員林男誆「隔空解鎖」救FB、lG，假駭客真詐騙吞訂金，還有價目表。（民眾提供）

送貨員林男在社群平台登詐騙廣告。（民眾提供）

