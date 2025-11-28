不甩保護令 家暴男至妻家潑汽油 檢以家暴罪嫌起訴

徐姓男子在保護令有效期間，找妻子理論發生口角，竟大肆潑灑汽油，檢方偵結，全案以違反家庭暴力防治法等案件提起公訴。（示意圖）

徐姓男子對妻女因家暴行為，遭桃園地院於去年10月核發暫時保護令，未料，徐男於今年1月4日晚間、保護令有效期間，持6公升汽油的塑膠桶找妻子理論，發生口角，竟把汽油朝妻子住處前停放機車、盆栽及雜物等處大肆潑灑，檢方偵結，全案以違反家庭暴力防治法等案件提起公訴。

檢察官認為，徐男潑汽油行為係犯家庭暴力防治法第61條第1款之違反保護令、刑法恐嚇危害安全、預備放火燒燬現有人所在之建築物等罪嫌，被告以一行為同時觸犯上開3罪名，為想像競合犯，請依刑法規定從一重論處。

另徐姓男子於去年8日晚間，駕駛自用小客車搭載2兒女離開妻子住處，於隔日起陸續透過LINE傳送「無所謂，徐○○昨晚太吵，我路邊就踢下車了」、「你也必須為你自己不聞不問付出代價」、「要帶2個小朋友一起去跳海」等語；檢方認為，被告涉嫌恐嚇罪，由於各犯罪行為間獨立性極為薄弱，主觀上應係出於單一之犯意，應視為數個舉動之接續施行，請論以接續犯之一罪。

另被告所潑汽油、恐嚇妻子犯罪事實，犯意各別，行為互殊，檢方也建請院方分論併罰。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

