蝦皮買「假護理師證書」竟成功錄取榮總！台南女上班2天心虛秒自首

台南一名女子異想天開，為了順利獲得護理師職位，竟然透過蝦皮購物網站，買來整套偽造的護理師國考證書與中科大學士學位證書。她接著持假證件前往高雄榮民總醫院台南分院應徵，竟一路過關斬將、順利錄取。但她上工僅兩天後就因心虛，自己主動自首。全案經法院審理，依行使偽造特種文書罪，判處她拘役50日、緩刑2年，還必須進行40小時義務勞務。

綜合媒體報導，判決書指出女子明知自己不具備考試院核發的護理師資格，亦非國立臺中科技大學學士畢業，卻基於行使偽造文書的犯意，先後於民國111年9月間及113年6月間，自蝦皮上購入偽造的考試院考試及格證書、護理師證書以及國立臺中科技大學學士學位證書。

今年5月間，女子前往高雄榮民總醫院臺南分院面試護理師職位時，謊稱自己已具備護理師證書且為國立臺中科技大學畢業。面試人員因此誤信其資歷，審核後通知她入取。她隨後於今年6月9日前往高雄榮總臺南分院辦理報到手續時，將上述偽造文件交付給院方，此舉已構成行使偽造特種文書的行為，足以損害衛生福利部對於護理師資格管理的正確性。

不過，女子到職工作後，心理壓力巨大，最終主動前往臺南地檢署自首坦承犯行，院方認為她的行為符合自首要件，依刑法第62條規定減輕刑責。

臺南地院指出，該女子未通過國家考試、未領有護理師等證書，卻向醫院以偽造特種文書應徵護理師。而護理業務涉及高度專業性，攸關他人生命、身體健康，不應輕縱。但考量女子實際到職工作時間短暫，未造成他人生命或身體危害，且她能主動自首、深表悔意，兼衡其智識程度與經濟狀況，最終依行使偽造特種文書罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，並給予緩刑2年，緩刑期間須付保護管束並提供40小時義務勞務。全案可上訴。

