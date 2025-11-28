為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    19歲男無照上路撞車翻成「立筊」 還波及路旁汽、機車

    2025/11/28 13:49 記者蔡政珉／苗栗報導
    19歲男無照開車上路，車禍翻車成「立筊」，還波及路旁汽、機車。（民眾提供）

    19歲男無照開車上路，車禍翻車成「立筊」，還波及路旁汽、機車。（民眾提供）

    19歲王姓男子今（28）日凌晨4點多無照駕駛轎車上路，行經苗栗縣竹南鎮龍山路一段163巷與龍安街路口時，與55歲陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，王男所駕駛的轎車直接往前翻，轎車呈現立筊側邊立於地面，這起車禍還波及停放路邊的一輛汽車、2輛機車，詳細肇事原因尚待警方釐清。

    竹南警方表示，事發當時王男駕駛轎車沿竹南鎮龍山路一段163巷東往西行駛，陳男則開車自龍安街北往南行駛，雙方在路口發生碰撞後，王男所駕駛轎車失控直接往西邊翻撞，車子最後側立於地面停下，過程中波及1輛汽車與2輛機車，所幸雙方僅受輕傷，皆無酒駕，詳細事發原因仍待釐清。

    竹南警方指出，將先針對王男無照開車開罰12000元，也呼籲民眾行經路口時應減速慢行、提高警覺，確實落實防禦駕駛，才能避免事故發生；務必遵守交通規則，未取得合格駕駛執照切勿駕車上路。

    19歲男無照開車上路，車禍翻車成「立筊」，還波及路旁汽、機車。（民眾提供）

    19歲男無照開車上路，車禍翻車成「立筊」，還波及路旁汽、機車。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播