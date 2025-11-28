19歲男無照上路撞車翻成「立筊」 還波及路旁汽、機車

19歲男無照開車上路，車禍翻車成「立筊」，還波及路旁汽、機車。（民眾提供）

19歲王姓男子今（28）日凌晨4點多無照駕駛轎車上路，行經苗栗縣竹南鎮龍山路一段163巷與龍安街路口時，與55歲陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，王男所駕駛的轎車直接往前翻，轎車呈現立筊側邊立於地面，這起車禍還波及停放路邊的一輛汽車、2輛機車，詳細肇事原因尚待警方釐清。

竹南警方表示，事發當時王男駕駛轎車沿竹南鎮龍山路一段163巷東往西行駛，陳男則開車自龍安街北往南行駛，雙方在路口發生碰撞後，王男所駕駛轎車失控直接往西邊翻撞，車子最後側立於地面停下，過程中波及1輛汽車與2輛機車，所幸雙方僅受輕傷，皆無酒駕，詳細事發原因仍待釐清。

竹南警方指出，將先針對王男無照開車開罰12000元，也呼籲民眾行經路口時應減速慢行、提高警覺，確實落實防禦駕駛，才能避免事故發生；務必遵守交通規則，未取得合格駕駛執照切勿駕車上路。

19歲男無照開車上路，車禍翻車成「立筊」，還波及路旁汽、機車。（民眾提供）

