    社會

    吃碗粿遇惡煞被逼自慰「射滿一杯子」才准走 同夥逃9年可免關

    2025/11/28 14:30 記者黃佳琳／高雄報導
    許男落跑被通緝9年才落網，被法官依妨害自由罪判刑6月，得易科罰金。（資料照）

    蘇姓男子半夜到碗粿店吃消夜，結果被許姓男子等人遇見，許男同行的張姓女伴向林姓男友告狀，聲稱自己曾被蘇男性侵，許男等人幫忙出氣壓走蘇男，囚禁凌虐一番後，逼他自慰「射滿一杯子」才同意讓他離開，蘇男「氣力放盡」後仍達不到要求，再被逼簽和解書並拿出5萬元賠償，警方獲報循線逮人，但許男落跑被通緝9年才落網，被法官依妨害自由罪判刑6月，得易科罰金。

    判決指出，2015年11月5日深夜11點多，許男一行人到鳳山區某碗粿店吃宵夜，與許男同行的一名未成年張姓少女看到蘇姓男子也在店裡吃宵夜，於是向林姓男友（妨害自由等罪判刑1年8月）告狀，聲稱自己曾被蘇男性侵，林男氣憤難平，一行人將蘇男押走，帶至鳳仁路一處房屋內囚禁。

    林男等人要蘇男提出解決辦法，蘇男說自己沒有性侵張女，林男等人拿出椅子、木棒、球棒及電擊棒開始毆打蘇男，林男還拿電擊棒電擊蘇男下體，並要求他脫光全身衣物，逼他自慰射滿「射滿一杯子」才同意讓他離開。

    蘇男被迫自慰後仍無法達標，再被林男等人以剃刀、刮鬍刀剃除他的頭髮、眉毛，隨後拿出一張白紙讓蘇男寫下和解書，並要求他賠5萬元才放他離開；蘇男獲釋後報警，林男一行人陸續被逮並判刑，同時同行的許姓男子則落跑被通緝9年後才落網，高雄地方法院審理時，許男坦承有幫忙開車押走蘇男，被法官依妨害自由罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

