    社會

    排氣管噪音太吵惹警攔查 水電工蛇行、闖紅燈判罰12萬

    2025/11/28 14:19 記者林嘉東／基隆報導
    游姓水電工騎車途中，因排氣管噪音太大，惹來警方攔查，游不僅不停車受檢，還加速一路蛇行、超速、闖紅燈。基隆地院審理後，依游男犯公共危險罪判處4月徒刑，得易科12萬元罰金。（記者林嘉東攝）

    游姓水電工騎車途中，因排氣管噪音太大，惹來警方攔查，游不僅不停車受檢，還加速一路蛇行、超速、闖紅燈。基隆地院審理後，依游男犯公共危險罪判處4月徒刑，得易科12萬元罰金。（記者林嘉東攝）

    游姓水電工騎車途中，因排氣管噪音太大，惹來警方攔查，游不停車受檢，反加速一路蛇行、超速、闖紅燈，還好未釀成事故。警方攔下他後發現，他竟然無機車駕照，一連開了9張罰單給他。基隆地院審結依游男犯公共危險「妨害公眾往來安全罪」判處4月徒刑，得易科12萬元罰金。

    游姓男子去年7月11日近1時許騎車載張姓少年，騎經新北市金山區中山路、中興路口時，因機車排氣管噪音過大，遇警攔查，游男不停車受檢，反加速逃逸，以高速沿淡金公路騎往石門，沿途均打方向燈，任意變化車道，途經中正與環金路口、淡金與跳石路口、淡金與忠義路口、台二線35.6公里處、淡金公路口、淡金與乾華路口、淡金與阿里荖坑路口、台二線33公里處。

    警方最終在新北市石門區台二線31.7公里逮到游男，發現游男竟然無駕照，不僅超速、蛇行，還闖紅燈，一共開了9張罰單給他，並依涉犯公共危險罪嫌送辦。檢方調查後將游男起訴。法院審理時，游坦承犯行，法官依游犯公共危險「妨害公眾往來安全罪」，判他4月徒刑，得易科12萬元罰金。

