    首頁 > 社會

    彰化毒品唾液快篩8天查獲4件 2移工被通緝駕車遇攔檢落網

    2025/11/28 14:06 記者湯世名／彰化報導
    鹿港警方查獲北彰首起毒駕案。（圖由鹿港警方提供）

    鹿港警方查獲北彰首起毒駕案。（圖由鹿港警方提供）

    警政署通令全國警察機關20日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局8天來共查獲4件毒駕，其中鹿港警分局25日當街攔檢2名共乘轎車的印尼籍移工，經實施毒品唾液快篩呈陽性反應，這也是北彰化查獲首件毒駕案，員警更在車內起出安非他命等毒品，進一步清查2人都因毒品案遭通緝中，全案擴大偵辦。

    鹿港警分局頂番派出所長李柏勳及警員潘辰奕25日晚間執行巡邏勤務，在鹿港鎮彰頂路某超商前發現1輛轎車未依規定使用燈光（開啟霧燈），遂予以攔查，發現車上2人為印尼籍移工，員警眼尖發現車內藏有毒品分裝夾鏈袋數包，且右車門置物架上有電子菸彈1顆，進而查獲毒品安非他命12包、電子菸彈2顆、卡西酮咖啡包11包、電子磅秤等證物，立即對2人實施毒品唾液快篩檢測，結果駕駛呈陽性反應，成為啟用毒品唾液快篩後北彰化首件抓到的第1起毒駕案。

    警方調查發現，該2名印尼移工疑誤交損友而染上毒癮，甚至分別遭台中及苗栗地檢署（恐嚇取財）發布通緝，因員警執行巡邏勤務發現可疑將其攔下當場識破逮送歸案。

    鹿港警察分局指出，依現行法規，只要駕駛人在毒品反應陽性下上路，就會面臨至少1萬5000元、最高12萬元罰鍰，車輛當場被扣，駕照也會被吊扣。如果因毒駕造成他人重傷或死亡，駕照更會被直接吊銷，終身不得再考。若拒測，罰責則更重，直接開罰18萬元並扣車；若後續尿液仍被驗出毒品反應，就會依公共危險罪移送。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    毒品唾液快篩試劑。（圖由鹿港警方提供）

    毒品唾液快篩試劑。（圖由鹿港警方提供）

    彰化縣警局模擬攔檢駕駛實施毒品唾液快篩。（資料照）

    彰化縣警局模擬攔檢駕駛實施毒品唾液快篩。（資料照）

