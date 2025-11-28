62歲男子持刀殺害58歲妻後自戕獲救 屏檢依殺人罪起訴

屏市一間透天厝發生殺妻命案，薛男持刀殺害妻子後自戕獲救。（資料照）

屏東市62歲薛姓男子今年7月間在家與58歲的陸姓妻子發生爭吵後，竟持刀殺害妻子，薛男行凶後持刀自戕，經送醫治療已無大礙，屏東地檢署於25日偵結全案，依殺人罪起訴薛男，該案移審屏東地院後，法官裁定接續羈押薛男。

從事3C系統整合儀器及電腦自動化圖控儀電工程的薛男，與陸姓妻子結婚超過30年，育有2女1子，子女擔心父母年事漸長，在客廳和廚房安裝監視系統，今年7月間，住在高雄的大女兒從手機連線中聽到母親慘叫聲，因鏡頭未拍到人，打電話回家沒有人接，趕緊開車回屏東，驚見父母在廚房倒臥血泊中，報案求救。

請繼續往下閱讀...

警方發現陸姓婦人肩膀、胸口等部位有多處刀傷，因失血過多，送醫搶救仍傷重不治；丈夫薛男行凶後持刀自戕，頸部、手腕多處刀傷，陷入昏迷，送醫救回性命，檢方偵辦後，認為薛男涉殺人罪嫌重大，向法院聲押獲准。

據了解，薛家經濟無虞，夫妻感情還算和睦，但案發前薛男疑精神狀況不穩定，經常懷疑有人要害妻子、想騙妻子的錢，他叫妻子不要出門，夫妻因此爭吵，釀成悲劇。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

