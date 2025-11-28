165防詐專線日接80通電話！詐防中心法制化啟航 劉世芳：將擴大編制

劉世芳指出，165防詐專線人員一天平均要接50至80通電話。（記者鄭景議攝）

內政部警政署刑事警察局的「詐欺犯罪防制中心法制化作業」，經行政院核定後，已於今年11月7日生效實施，並於今（28）日舉行「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」。典禮由內政部部長劉世芳主持，總統府秘書長潘孟安及行政院政務委員林明昕皆出席。劉世芳指出，165防詐專線人員一天平均要接50至80通電話，詐防中心未來除了擴大編制，也將走向精準、專業、專責，讓反詐工作能夠精準結合新的偵查技術及培養打詐專門人才。

潘孟安則表示，新的平台必須能夠進行情資整合，才能有效透過電信、金融系統，提前攔阻詐騙，並在事後對犯罪進行追查，將犯罪者繩之以法。這次推動法制化，這個新的打詐體制，需要我們公部門，包括金融單位、電信單位等共同努力。

林明昕則說，打擊犯罪是一場長期的戰役，詐防中心在法制化後，納入許多專業人才，強化防治詐欺力度。

刑事局表示，政府自大前年推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」以來，打詐國家隊已從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向推動各項措施，逐步強化防詐鍊。去年7月，行政院公布《詐欺犯罪危害防制條例》等「打詐新四法」；同年11月再推出2.0版綱領，新增「防詐」面向，確立今年至2026年國家防詐工作的方向。

打詐國家隊的策略已展現成效。自去年8月公布「165打詐儀錶板」以來，今年10月詐欺案件受理數為1萬3673件，較去年8月的2萬1244件，減少36%。財損部分，今年10月財損約60億元，較去年8月的138億元減少56%。其中，假投資詐騙減幅最大，案件與財損雙雙下降逾7成。

詐欺犯罪防制中心指出，中心過去多年屬任務編組，為因應詐欺犯罪態樣快速變化，本次法制化從根本強化了中心的組織配置與專責定位。法制化後的中心，將能更明確整合各部會協作基礎，提升面對新興威脅的防詐治理能力，並深化國家對人民的安全承諾。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

內政部警政署刑事警察局於今（28）日舉行「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」。（記者鄭景議攝）

「詐欺犯罪防制中心」揭牌儀式。（記者鄭景議攝）

