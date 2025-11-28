涉清潔隊賣官收賄！國民黨潮州鎮長周品全、鎮代主席王淑貞起訴

潮州鎮長周品全。（資料照）

國民黨籍潮州鎮長周品全曾為郭台銘參選總統收購連署書遭羈押，去年交保復職後又涉嫌賣官收賄弊案，今天遭屏東地檢署依犯貪污治罪條例起訴，國民黨籍的鎮代主席王淑貞也因同案遭到起訴，鎮長、主席雙雙遭訴，創下地方自治的難堪紀錄。

周品全曾因涉及違法為郭台銘收購連署書情節重大被屏檢聲押獲准，他在郭案中供出收購連署書的500萬元賄款是由國民黨籍屏東縣議長周典論交付，獲得檢方緩起訴處分（須支付公庫50萬元），復職後又被舉報在鎮公所招考清潔隊員時涉賣官情事。

屏東地檢署今天發出新聞稿指出，周品全鎮長期間涉嫌濫用其對清潔隊員人事核定職權，與潮州鎮代會主席王淑貞等人勾結，透過內定方式綁樁，協助王的親屬及民間友人子女共7人錄取清潔隊員，每名清潔隊員賄款金額介於30萬元至80萬元不等，計共收賄390萬元。不僅如此，周品全及王淑貞還在任內多次將公務車供私人使用並核銷油料費用，造成公帑損失。

檢方全案偵結後，今天依貪污治罪條例起訴周品全及王淑貞，周的石姓妻子替周收錢遭洗錢防制法起訴，其餘穿梭於行賄與受賄雙方的鄭姓、陳姓、陳姓等被告也遭貪污治罪條例起訴，至於涉嫌行賄為親屬買官的楊姓、陳姓、陳姓、陳翁姓、林姓、林姓、陳姓及黃姓等被告，也因「非公務員對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪嫌」起訴。

