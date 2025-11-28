上班途中遇死劫！宜蘭50歲婦人遭闖紅燈騎士高速撞飛

駱女被撞後面部朝下倒地不起。（民眾提供）

宜蘭縣五結鄉今早發生1起死亡車禍，50歲駱女上班途中，騎機車自待轉區綠燈前行，卻遭闖紅燈的19歲王姓騎士在路口攔腰撞上，因高速撞擊造成駱女當場被撞飛倒地，路面滿是血跡，送醫急救宣告不治，王男則受輕傷，被依涉犯過失致死罪送辦。

駱女今早騎乘機車在五結中正西路待轉區待轉，綠燈後往中正東路方向行駛，剛起步不久，就被從中正西路準備往羅東方向騎乘的王姓騎士，闖紅燈高速撞飛，因撞擊力道猛烈，她在路口連翻4至5圈後，最後面部朝下倒地不起，雖有戴安全帽保護頭部，但鮮血仍不斷流出。

請繼續往下閱讀...

車禍當下正值上班尖峰時刻，不少用路人被突如其來的巨大碰撞聲響嚇壞，2部機車在路口相撞後，也衝飛至中正路北上車道占用路面，所幸未波及其他人車，但一度造成交通堵塞，現場滿是機車零件碎片及血跡，畫面相當驚悚。

警消到場駱女已無生命徵象，緊急送醫急救，仍因傷重宣告不治，王男則受輕傷送醫，經檢測王男無酒精反應，被依涉犯過失致死罪送辦，詳細車禍原因尚待警方釐清。

駱女被撞後倒地，在路面連翻多圈。（民眾提供）

駱女自待轉區綠燈前行，卻被闖紅燈的王男在路口高速攔腰撞上。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法