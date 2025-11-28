家暴男把女友打到顱內出血 重傷罪判刑6年

法官以重傷罪重判邱姓男子有期徒刑6年。（資料照）

32歲邱姓男子今年3月因細故與同居女友發生口角，竟拉女友頭部撞牆，還拿拔釘器毆打女友頭部，導致女友有顱內出血情形，所幸緊急送醫才倖免於難，檢方以殺人未遂罪嫌起訴，法官判決出爐，認為被告行為時並無殺人故意，變更起訴法條為重傷罪，但仍重判有期徒刑6年。

法官認為，被告坦承以徒手方式拉同居情侶頭部多次撞擊牆壁，但否認持拔釘器毆打告訴人，考量兩人情侶關係，衝突起因為爭風吃醋，及事發後被告之急救行為，應認被告行為時並無殺人故意，變更起訴法條為重傷罪。

法官審酌，告訴人經接受治療後，仍受有單側手腳無法出力之重傷害結果，但考量被告犯後旋即呼叫救護車將告訴人送醫且坦承犯行；但斟酌被告先前已有數次違反家庭暴力防治法以及涉犯傷害罪刑經法院科刑紀錄等，故判處6年有期徒刑。

檢警調查指出，邱姓男子與李姓同居女友於今年3月4日凌晨0時10分左右，在龍潭區中興路住處發生口角，邱竟徒手掌摑女友巴掌，以手拉扯女友衣領，並以拳頭打胸口，還持拔釘器毆打女友頭部，拉女友頭部多次撞擊牆壁，致女友頭部外傷併硬腦膜下出血及中線偏移、前胸多處鈍挫傷等傷害。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

