    首頁 > 社會

    中風失智母賴床！子猛刺3刀奪命 判刑20年定讞

    2025/11/28 11:22 記者張文川／台北報導
    許姓男子疑似不堪長期照顧壓力，持刀刺死臥病在床的母親。（資料照）

    許姓男子疑似不堪長期照顧壓力，持刀刺死臥病在床的母親。（資料照）

    台南市歸仁區58歲男子許文吉，平時在家照顧中風臥床且失智的8旬老母親，疑承受長期照顧壓力，2023年12月13日清晨，只因不耐煩母親賴床不願起床、甚至故意跌倒，竟憤而持刀猛刺母親左胸3刀致死，事後割頸自殘再逃逸，傳訊息給胞妹說「我殺了媽媽，快回來收屍」。一審國民法官庭依殺害直系血親尊親屬罪，將他判處20年徒刑；二審維持原判；最高法院亦駁回檢、辯上訴，全案定讞。

    判決指出，2023年12月13日清晨5時多，許男因母親不願起床、還疑似故意跌倒在地，他竟氣到至廚房拿尖刀朝仰躺臥室地板上的母親左胸猛刺3刀，其中1刀還貫穿到背部。

    事後，許男持刀到母親臥室內的廁所企圖割頸自殘，同日清晨6點10分許，他以手機傳LINE訊息給二妹說「不會痛了！」6時48分許男帶著兇刀騎腳踏車逃離住處，清晨7時傳LINE給二妹說「我殺了媽媽，趕快回來收屍」。

    二妹打電話聯絡與母同住的大姊前往查看，大姊才發現母親倒在臥室地板血泊中，報警叫救護車送醫急救，救至當天上午8時許，許母終因血、氣胸合併硬膜下出血，傷重不治。

    歸仁警方於同日上午11時45分許，在歸仁區崙頂二街旁的產業道路發現、逮獲許男，起獲凶刀，台南地檢署依刑法殺害直系血親尊親屬罪起訴。

    台南地院國民法官庭考量許男坦承犯行，部分家人諒解他，且其母兩度中風，都是他長時期陪同復健，花費心力照顧中風且輕微失智的母親一年半，認定他並非單純的不孝之子。

    考量許男缺乏長照老者的經驗與專業知識，承受主要照顧者的責任，身心負荷頗重，參考嘉南療養院的量刑鑑定報告，依殺害直系血親尊親屬罪，量處20年徒刑；檢、辯上訴二審、三審，都被駁回，判刑20年定讞。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

