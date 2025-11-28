全國模擬實境呼吸道插管競賽 南投消防員非六都第一

全國呼吸道插管競賽，模擬5項高難度情境，考驗選手在高壓下插管技術與精準判斷藥物使用時機。（南投縣消防局提供）

南投縣政府消防局碧興分隊隊員許秝豐與草屯分隊隊員白明倫，日前組隊參加中華緊急救護技術員協會舉辦的「第11屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，在模擬實境的呼吸道插管組中脫穎而出，奪得非六都組第一名特優，展現南投縣消防救護實力。

南投縣消防局指出，中華緊急救護技術員協會辦理的競賽是國內急救領域年度盛事，22日於台中逢甲大學舉辦急救競賽，賽事分為呼吸道插管競賽、CPR競賽、MCPR競賽3大組別，其中呼吸道插管為急救最困難項目，僅開放具備醫師或高級救護技術員（EMT-P）資格者報名。

此次賽事針對插管競賽設計模擬5項高難度情境，進一步考驗參賽者臨場應變能力與技術，如在倒塌房屋廢墟情境，需在黑暗、狹窄且結構不穩的夾縫中對受困傷患實施插管；另在水域溺水情境，則要求選手於漂浮不定、劇烈搖晃的竹筏上施救，同時也結合臨床實務的「藥物輔助插管（Drug-Assisted Intubation,DAI）」概念，要求選手在高壓下精準判斷藥物使用時機。

消防局長陳興傑表示，未來將持續強化高階救護技能培訓，精進救護人員於各類艱困情境中的處置能力，為縣民提供最優質的緊急醫療服務。

全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，模擬房屋倒塌等情境。（南投縣消防局提供）

南投縣消防局碧興分隊隊員許秝豐與草屯分隊隊員白明倫，參加全國呼吸道插管競賽獲特優。（南投縣消防局提供）

