    社會

    與4銀行調解不成！油漆工欠債逾300萬 法官允進入清算程序

    2025/11/28 09:50 記者劉詠韻／台北報導
    相關規定指出，即便債務人曾與銀行完成協商，只要因非可歸責於己的原因、收入扣除必要生活費後仍無力履行協商條件，法院仍得准予更生或清算。（記者劉詠韻攝）

    相關規定指出，即便債務人曾與銀行完成協商，只要因非可歸責於己的原因、收入扣除必要生活費後仍無力履行協商條件，法院仍得准予更生或清算。（記者劉詠韻攝）

    從事油漆工作的劉姓男子因積欠4家銀行合計逾306萬元債務，經調解不成，確定無力清償後，台北地方法院昨准許其進入消費者債務清算程序，並由司法事務官負責後續清算。

    劉男向法院主張，近年收入不穩，平均月薪約2萬元，已無力償還向兆豐、星展、台新與華南等銀行借貸的306萬6828元債務。他先依規定向最大債權銀行提出協商，並申請債務前置調解，但均未達成協議，因此依消費者債務清理條例聲請清算。

    法院調查後認為，劉男過去曾擔任中國海爾股份有限公司負責人，不過該公司已於2018年9月解散，他在近5年內並未從事營業活動，符合消費者身分，得申請清算程序。

    相關規定也指出，即便債務人曾與銀行完成協商，只要因非可歸責於己的原因、收入扣除必要生活費後仍無力履行協商條件，法院仍得准予更生或清算。立法並未要求債務人必須在協商時「不可預見」日後履行困難，因此即使當初未充分判斷即簽下協議，也不影響清算聲請。

    法官審理後認為，劉男確有顯有不能清償的情況，裁定開始清算程序。

