婚後第6天就遭家暴！女子怪自己被愛情衝昏頭 火速「停損」

女子婚後第6天就被家暴，火速辦離婚，法官准了。（資料照）

彰化一對小情侶，今年2月3日結婚，不到半年就離婚！因為女方發現先生有嚴重毒癮，還會打老婆，決定「快刀斬亂麻」終止這段婚姻。她以婚姻出現重大破綻向法院聲請離婚，法官認為，該婚姻已難維持，准予離婚。

太太向法官說，婚後先生常情緒不穩定、酗酒不睡覺，稍不順其意即毆打她，也限制她回娘家的權力，婚後第6天，她就被毆打；隔一個禮拜，先生被警方通知到警局驗尿，先生懷疑她向警方通報吸毒，再度使出重拳痛毆她，致她摔倒，受有雙側膝部擦傷、下背痛、右手掌挫傷傷勢，她因此向法院聲請保護令，但先生不甩保護令，又於3月13日下午以拳頭對原告猛搥，導致原告受有右上頭部腫脹、右前臂腫脹、左上臂瘀青微腫脹之傷害。她已對與被告建立家庭徹底絕望，「只怪自己識人不明，被愛情衝昏頭，如今只想停損」，她認為，兩造婚姻客觀上已有嚴重破綻，爰依民法第1052條第2項請求與被告離婚。先生並沒有到庭答辯。

法官表示，兩造結婚數日後即有重大爭執，被告多次對原告為肢體暴力致原告成傷，兩造婚後未見有何積極溝通、尋求解決以改善或彌補婚姻裂痕之具體作為，顯見雙方對於婚姻之維繫不願繼續努力，兩造之婚姻確實已生破綻而無回復之希望，有不能維持之重大事由，且依上述情節，足認被告慣常以暴力取代溝通，原告依民法第1052條第2項規定請求判決離婚，應屬有據，應予准許。

